Нападник "Ювентуса" Пауло Дібала в четвертий раз за шість тижнів здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляє інформагентство Mirror, 21 березня аргентинець вперше підтвердив, що він і його дівчина захворіли на коронавірус, а його перший тест на наявність захворювання виявився позитивним.

Пауло Дібала FootBoom

Дібала відчуває проблеми з диханням, але на цей раз легше переносить хворобу. У нападника не виходить повністю позбутися від неї.

Разом з Блезом Матуіді та Даніеле Ругані аргентинець був однією з трьох зірок "Ювентуса", які заразилися коронавірусом, проте вони вже повністю одужали.

Очікується, що футболісти італійських клубів приступлять до індивідуальних тренувань з понеділка, 4 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команди Серії А визначилися з крайньою датою для відновлення сезону 2019/20.