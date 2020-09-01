Футболіст, який виступав в "ЛНР", покинув український клуб після протесту фанатів

Футболіст житомирського "Полісся" Олексій Лобов покинув команду після протесту ультрас клубу через його участь у чемпіонаті "ЛНР".

Як заявив директор клубу Володимир Загурський, перед підписанням Лобова вони не знали про його кар'єру на окупованій території.

"Лобов виступав останні 4 сезони за "Авангард". Ми його брали в команду на правах оренди, тому він не наш гравець. Зараз він гравець "Колоса". Коли ми його брали, про цю історію не знали, тому що ми вивчаємо історію кожного гравця з відкритих джерел. Якщо відкрити Вікіпедію та інші україномовні сайти – цієї інформації не було. З 2014 по 2017 рік були прогалини. Оскільки він молода людина, йому всього 23 роки, ми цьому не приділили потрібне увагу", – цитує Загурського tribuna.com з посиланням на регіональний телеканал СК1.

Загурський від фанатів дізнався, що на російських сайтах і порталах Луганщини зазначено, що цей футболіст грав в 2014-2016-х під егідою так званої "ЛНР".

"Для нас ця інформація була як сніг на голову. До нас ніхто не звертався з фанатів, щоб з'ясувати цю ситуацію. Ми з тренером запитали, чи готовий він пояснити, що і як відбувалося, де він грав. Він погодився. Тому підходили і до матчу, і після. Намагався і він пояснити, і позиція тренерського штабу, керівництва. Позицію не прийняли. Вона була однозначною – він тут не повинен грати. Сьогодні ситуація інша. Вчора він приїхав на збір і вирішив не продовжувати кар'єру у нас. Він тепер не гравець нашої команди", – сказав Загурський.

Ультрас "Полісся" виступили проти цього підписання, оскільки Лобов виступав за "Гірник" Ровеньки, "Шахтар" Красний Луч, "Далівець" Луганськ, ЦСКА НМ з чемпіонату "ЛНР" у період 2015-2016 року.