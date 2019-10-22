Футболіст, який корчився від болю після зіткнення, раптово "зцілився"

Чилійський півзахисник "Ботафого" Леонардо Валенсія взяв участь в курйозному епізодi в матчі чемпіонату Бразилії проти "ССА Масейо".

28-річний хавбек впав на газон після зіткнення з суперником. Валенсія продовжував зображати травму до тих пір, поки м'яч не полетів в його сторону. Тоді він схопився і підтримав атаку команди.

Новини Угорські футболісти влаштували найбезглуздішу симуляцію року

Відзначимо, що в свій час так само осоромився ексфутболіст "Динамо" і збірної України Олександр Алієв. В одному з матчів Ліги чемпіонів Алієв не знайшов нічого кращого крім як спочатку відверто симулювати фол з боку суперника, а потім отримати червону картку.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!