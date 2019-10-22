Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 20:35
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Футболіст, який корчився від болю після зіткнення, раптово "зцілився"

2.1т Читати матеріал російською

Чилійський півзахисник "Ботафого" Леонардо Валенсія взяв участь в курйозному епізодi в матчі чемпіонату Бразилії проти "ССА Масейо".

28-річний хавбек впав на газон після зіткнення з суперником. Валенсія продовжував зображати травму до тих пір, поки м'яч не полетів в його сторону. Тоді він схопився і підтримав атаку команди.

Новини
Угорські футболісти влаштували найбезглуздішу симуляцію року

Відзначимо, що в свій час так само осоромився ексфутболіст "Динамо" і збірної України Олександр Алієв. В одному з матчів Ліги чемпіонів Алієв не знайшов нічого кращого крім як спочатку відверто симулювати фол з боку суперника, а потім отримати червону картку.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Бразилії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Бразилії
Місце
Бразилія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Он точно не Кацaп?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel