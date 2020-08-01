Футболіст, який хворів в Росії на COVID-19: до дружини і дітей ставилися як до прокажених

Болгарський півзахисник "Ростова" Івелін Попов розповів, що вiдчули його дружина Олена і діти після того, як йому було діагностовано коронавірус.

За словами футболіста, незважаючи на негативні результати у жінки, в Ростові місцеві жителі відмовлялися разом з нею йти в будинку одними сходами.

"Як тільки з'явилася інформація, що футболісти "Ростова"захворіли, місцеві ЗМІ тут же розтиражували новини. В результаті дня три-чотири до дружини і дітей ставилися як до прокажених."Це ж у вас чоловік і батько захворів, не треба з нами разом їхати в ліфті, йти по сходах", – говорили вони. Жiнцi заборонили ходити в зал тренуватися, так як всі знають, хто у неї чоловік. Було дуже неприємно", – цитує Попова "МатчТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925" Антон Худаєв помер від коронавiрусу. Доктор помер від зупинки серця у віці 48 років.