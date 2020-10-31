Футболіст, який грав в одному клубі 7 років, наклав на себе руки

Корейський футболіст Кім Нам Чун знайдений мертвим в Сеулі, повідомляє sports.news.naver.com.

Тіло 31-річного центрбека "Сеула" було виявлено на парковці біля офісної будівлі. Правоохоронці не виявили слідів злочину і вважають, що спортсмен наклав на себе руки. Напередодні Кім Нам Чун тренувався з командою.

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Офіційний представник, знайомий з ситуацією в K-League, підтвердив цю інформацію місцевій пресі: "Схоже, що центральний захисник Кім Нам Чун з Сеула наклав на себе руки". Офіційні особи ФК "Сеул" заявили: "Це правда. Ми намагаємося з'ясувати точні причини". Поліція також проводить розслідування.

Кім Нам Чун, який закінчив університет Квангун і приєднався до Сеулу в 2013 році, 7 років виступав за один клуб.

У сезоні-2019/2020 захисник зіграв в 25 матчах, отримав п'ять жовтих і одну червону картку.

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