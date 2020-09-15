Футболіст, який грає в Росії, розповів про "жесть" у Другій лізі України

Український захисник російського "Тамбова" Олександр Каплієнко розповів про непрості умови гри у Другій лізі нашої країни.

"Це була жесть... Я тоді був у запорізькому "Металурзі". Якось приїжджаємо на одну з ігор, виходимо на поле, а через 200 метрів корови пасуться. Думали, це що таке? Жили в якихось дірках! Але ми не сумували, а переводили все це в жарт. Було щось типу готелів. Душ і туалет суміщені, якісь радянські часи. Ще ці краники – синій і червоний. Крутиш його, а він взагалі відпадає. Туалет був пластиковим, змиваєш – там щось чорне з нього ллється..." – цитує слова Каплієнка видання Sport24.

Гравець "Тамбова" є вихованцем запорізького футболу і почав кар'єру в місцевому "Металургу", за який виступав до ліквідації команди. Пізніше захисник недовгий час грав за харківський "Металіст", одеський "Чорноморець" і тбіліське "Динамо", поки не переїхав у чемпіонат Росії в 2020 році.

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