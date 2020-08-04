Футболіст "Вольфсбурга" про матч в Україні: це дивно, коли читаєш, що там відбувається

Футболіст німецького "Вольфсбурга" Максиміліан Арнольд висловився на тему проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ з "Шахтарем" в Україні.

За словами півзахисника, він не впевнений, що доцільно проводити гру в країні, де з кожним днем зростає кількість хворих на COVID-19.

"Дивна ситуація, коли ти читаєш, що там відбувається. Але це моя робота. Ми полетимо туди, так як професійно виконуємо свою роботу і хочемо рухатися вперед. Постараємося якомога менше контактувати", – сказав Арнольд в інтерв'ю Bild.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вольфсбург" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти чемпіона України донецького "Шахтаря" в середу, 5 серпня. Стало відомо якi телеканали покажуть цю гру.

У першому матчі 1/8 фіналу "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Вольфсбургом" з рахунком 2:1.