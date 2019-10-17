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17 жовтня • оновлено в 19:20
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Футболіст влаштував "найдивовижніше святкування гола в історії"

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Англійський футболіст голландського "Алмере" Шейон Харрісон, святкуючи свій гол в матчі з "Ей Ехед Іглз", зловив пластиковий стакан з пивом, який був кинутий з трибуни, випив його, і викинув назад.

Такий неймовірний трюк 22-річному нападаючому вдався в 10-м туру Ерстедівізі (другий за рівнем турнір чемпіонату Нідерландів).

Це відео моментально стало вірусним і за добу зібрав тисячі переглядів. У коментарях вболівальники назвали таке святкування, самим разючим в історії. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Тема
чемпіонат Голландії
Місце
Нідерланди
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