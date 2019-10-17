Англійський футболіст голландського "Алмере" Шейон Харрісон, святкуючи свій гол в матчі з "Ей Ехед Іглз", зловив пластиковий стакан з пивом, який був кинутий з трибуни, випив його, і викинув назад.
Такий неймовірний трюк 22-річному нападаючому вдався в 10-м туру Ерстедівізі (другий за рівнем турнір чемпіонату Нідерландів).
Це відео моментально стало вірусним і за добу зібрав тисячі переглядів. У коментарях вболівальники назвали таке святкування, самим разючим в історії. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.
Hoe vang je een biertje wat vanuit het uitvak word gegooid? #almgae @FootballCulture pic.twitter.com/yRKEATAAhZ- Rob # 7 (@ Ryolo19) October 13, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Пауло Бананада відзначився одіозною витівкою на турнірі FFC 40 в столиці Перу Лімі. Він випив пива під час бою і продовжив битися.
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