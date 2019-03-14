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Футболіст виконав "найгірший пенальті в історії" — опубліковане відео

Футболіст виконав "найгірший пенальті в історії" — опубліковане відео
Норвежець став героєм у соцмережах
1.8тЧитати матеріал російською

Нападаючий англійського клубу "Суонсі Сіті" Берсант Цілина став автором курйозного моменту в матчі Чемпіоншипа (друга за силою футбольна ліга в країні) проти "Вест Бромвіча".

22-річний норвежець у кінці першого тайму настільки невдало виконав пенальті, що цей удар користувачі мережі встигли назвати "найгіршим в історії".

Намагаючись пробити в кут, Цілина підсковзнувся і не влучив по м'ячу. Снаряд у результаті відкотився в бік на два метри і виявився навіть далі від воріт.

Перемогу в матчі здобув "Вест Бромвіч" — 3:0. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
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