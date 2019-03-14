Футболіст виконав "найгірший пенальті в історії" — опубліковане відео

Нападаючий англійського клубу "Суонсі Сіті" Берсант Цілина став автором курйозного моменту в матчі Чемпіоншипа (друга за силою футбольна ліга в країні) проти "Вест Бромвіча".

22-річний норвежець у кінці першого тайму настільки невдало виконав пенальті, що цей удар користувачі мережі встигли назвати "найгіршим в історії".

Намагаючись пробити в кут, Цілина підсковзнувся і не влучив по м'ячу. Снаряд у результаті відкотився в бік на два метри і виявився навіть далі від воріт.

Перемогу в матчі здобув "Вест Бромвіч" — 3:0. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

❌PENALTY MISS!



🙊Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 - Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 березня 2019 р

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський футболіст забив найнезвичайніший пенальті року. А не так давно паранормальний пенальті з дворового футболу став хітом в інтернеті.

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