Кошмарний епізод трапився в першому фінальному матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Депортіво" і "Мальоркою".

На 41-й хвилині нападник гостей Марк Педраса пішов у підкат проти півзахисника Алекса Бергантіньоса і влетів йому прямою ногою в обличчя. В результаті закривавленого футболіста винесли з поля на ношах, продовжити участь в матчі він не зумів. Педраса був видалений.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "Депортіво". Гра у відповідь пройде 23 червня. Початок о 22:00.

Twitter.com

Twitter.com

Twitter.com

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Twitter.com

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