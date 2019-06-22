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Футболіст в'їхав прямою ногою в обличчя супернику: страшне відео

1.1тЧитати матеріал російською

Кошмарний епізод трапився в першому фінальному матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Депортіво" і "Мальоркою".

На 41-й хвилині нападник гостей Марк Педраса пішов у підкат проти півзахисника Алекса Бергантіньоса і влетів йому прямою ногою в обличчя. В результаті закривавленого футболіста винесли з поля на ношах, продовжити участь в матчі він не зумів. Педраса був видалений.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "Депортіво". Гра у відповідь пройде 23 червня. Початок о 22:00.

Футболіст в'їхав прямою ногою в обличчя супернику: страшне відео

Twitter.com

Футболіст в'їхав прямою ногою в обличчя супернику: страшне відео

Twitter.com

Футболіст в'їхав прямою ногою в обличчя супернику: страшне відео

Twitter.com

Футболіст в'їхав прямою ногою в обличчя супернику: страшне відео

Twitter.com

Футболіст в'їхав прямою ногою в обличчя супернику: страшне відео

Twitter.com

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Іспанія
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