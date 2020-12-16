Футболіст відіграв матч американської Ліги чемпіонів у масці. Фотофакт

33-річний нападник "Олімпії" з Гондурасу Джеррі Бенгтсон відіграв матч-відповідь Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти команди "Монреаль Імпакт" в масці.

Як повідомляє видання Goal, він робить це, щоб не заразитися під час поєдинків і захистити свою сім'ю від коронавірусу. Футболіст не знімав її, поки не був замінений на 76-й хвилині.

Джеррі Бенгтсона схопили за футболку Instagram 433

Джеррі Бенгтсон у боротьбі з суперником Instagram 433

Джеррі Бенгтсон у масці Instagram 433

Головний тренер "Олімпії" Петро Трольо зізнався, що таке рішення підопічного його трохи здивувало, але головне, що це не впливає на його бомбардирські якості.

"Це дивно, оскільки Бенгтсон є єдиним футболістом у команді та всьому турнірі, який грає в масці. Але це йому не заважає, і він продовжує забивати голи", – розповів наставник команди.

В останніх чотирьох поєдинках він відзначився двічі, але в матчі-відповіді проти "Монреаля" йому відзначитися не вдалося. Незважаючи на мінімальну поразку з рахунком 0:1, його "Олімпія" вийшла в наступний раунд завдяки голам, забитим на виїзді (2:2 за сумою двох зустрічей).

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