Захисник італійського футбольного клубу "Віченца" Едоардо Больцоні знаходиться в лікарні в критичному стані після того, як переніс крововилив в мозок.

Едоардо Больцоні ФК Віченца

Як повідомляє офіційний сайт клубу серії C, гравцеві молодіжної команди була зроблена екстрена операція.

"Ти завжди були воїном на полі. Зараз у тебе ще більш складна гра, але ми знаємо, наскільки ти сильний. Твої товариші по команді і вся червоно-біла сім'я з тобою. Давай, Едо, не здавайся! Ми знову чекаємо тебе на полі!" – йдеться в повідомленні "Віченци".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня в Москві помер захисник столичного "Локомотива" Інокентій Самохвалов. Футболістові, який останні два сезони виступав за фарм-клуб "залізничників" "Казанку", було всього 22 роки.