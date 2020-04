Захисник італійського футбольного клубу "Віченца" Едоардо Больцоні знаходиться в лікарні в критичному стані після того, як переніс крововилив в мозок.

Як повідомляє офіційний сайт клубу серії C, гравцеві молодіжної команди була зроблена екстрена операція.

"Ти завжди були воїном на полі. Зараз у тебе ще більш складна гра, але ми знаємо, наскільки ти сильний. Твої товариші по команді і вся червоно-біла сім'я з тобою. Давай, Едо, не здавайся! Ми знову чекаємо тебе на полі!" – йдеться в повідомленні "Віченци".

Ti sei sempre dimostrato un guerriero in campo, questa è una partita ancor più difficile ma sappiamo quanto forte tu sia, i tuoi compagni e tutta la famiglia biancorossa sono con te.

Forza Edo, non mollare! Ti aspettiamo di nuovo in campo con la tua maglia! https://t.co/1ZbAqpyJ4p