Головна Новини
22 квітня • оновлено в 19:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Футболіст "Віченци" Едоардо Больцоні знаходиться в критичному стані після крововиливу в мозок

859
Читати матеріал російською

Захисник італійського футбольного клубу "Віченца" Едоардо Больцоні знаходиться в лікарні в критичному стані після того, як переніс крововилив в мозок.

Едоардо Больцоні

Едоардо Больцоні

ФК Віченца

Як повідомляє офіційний сайт клубу серії C, гравцеві молодіжної команди була зроблена екстрена операція.

"Ти завжди були воїном на полі. Зараз у тебе ще більш складна гра, але ми знаємо, наскільки ти сильний. Твої товариші по команді і вся червоно-біла сім'я з тобою. Давай, Едо, не здавайся! Ми знову чекаємо тебе на полі!" – йдеться в повідомленні "Віченци".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня в Москві помер захисник столичного "Локомотива" Інокентій Самохвалов. Футболістові, який останні два сезони виступав за фарм-клуб "залізничників" "Казанку", було всього 22 роки.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Evil Genuises
VS
Orgless
Победа Evil Genuises с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Gen.G
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves с форой в -1,5 карты
2.50 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
BOOM
VS
Red Canids
Победа Red Canids с форой в +1,5 карты
1.57 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Complexity
VS
Astralis
Победа Complexity с форой в +1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Espada
Победа Espada
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Hard Legion
Победа Team Secret
1.65 Сделать ставку