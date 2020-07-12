Грузинський нападник футбольного клубу "Інгулець" (смт Петрове, Кіровоградська область) Ніка Сичинава відзначився шедевральним голом у матчі 23-го туру чемпіонату України в Першій лізі проти луцької "Волині".

На 30-й секунді першого тайму 25-річний уродженець Кутаїсі відгукнувся на флангову передачу, і в першій же атаці завдав фантастичного удару ножицями через себе (бісіклетою).

Цей м'яч в грі став єдиним і переможним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Інгульця" Олександр Акименко забив неймовірний гол у матчі Першої ліги проти "Сум" (6:0).

33-річному форварду вдався фантастичний "удар скорпіона", коли м'яч забивається п'ятою в падінні через себе. Воротар суперників явно не очікував такого "пострілу", і був безсилий що-небудь зробити.