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Футболіст в Україні забив на 30-й секунді фантастичний переможний гол бісіклетою. Відео

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
2,6 т.
Ніка Сичинава

Ніка Сичинава забив переможний гол "Волині". Футбол24

Грузинський нападник футбольного клубу "Інгулець" (смт Петрове, Кіровоградська область) Ніка Сичинава відзначився шедевральним голом у матчі 23-го туру чемпіонату України в Першій лізі проти луцької "Волині".

На 30-й секунді першого тайму 25-річний уродженець Кутаїсі відгукнувся на флангову передачу, і в першій же атаці завдав фантастичного удару ножицями через себе (бісіклетою).

Цей м'яч в грі став єдиним і переможним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Інгульця" Олександр Акименко забив неймовірний гол у матчі Першої ліги проти "Сум" (6:0).

33-річному форварду вдався фантастичний "удар скорпіона", коли м'яч забивається п'ятою в падінні через себе. Воротар суперників явно не очікував такого "пострілу", і був безсилий що-небудь зробити.

УкраїнаЛуцьк
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