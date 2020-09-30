Футболіст у Кубку України забив божевільний "багаторазовий" пенальті. Відео

Колишній футболіст молодіжної збірної України Сергій Булеца відзначився неймовірним виконанням пенальті в матчі 1/16 фіналу Кубка країни.

Півзахисник "Дніпро-1" на 39-й хвилині гри з ФК "Гірник-Спорт" (Павлоград), лише з третьої спроби зміг заштовхати м'яч у ворота.

Перший удар відбив голкіпер, другий "постріл" також припав у воротаря і лише потім 21-річний хавбек зміг оформити гол, зробивши рахунок 1:3 на користь своєї команди.

У підсумку основний час завершився з рахунком 3:3, а в першій додатковiй 15-хвилинці дубль зробив Довбик.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "Зальцбурга" U-19 Даніель Антош відбив три пенальті поспіль у чвертьфіналі Юнацької ліги УЄФА проти "Ліона".