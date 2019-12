Футболіст в Англії забив "один з найвеличнiших голів в історії"

Південнокорейський нападник "Тоттенхема" Сон Хин-Мін відзначився неймовірним голом в 16-му турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі.

На 32-й хвилині гри проти "Борнмута" 27-річний кореєць підхопив м'яч у своєму штрафному і помчав на ворота суперника. Він пробіг більше 70 метрів за 12 секунд, зміг піти від семи суперників і точно пробити. Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

У мережі цей гол назвали одним з найвеличнiших голів в історії АПЛ.

OH MY DAYS! Heung-min Son has ran 80 yards in 12 seconds to score one of the greatest goals in Premier League history. Unbelievable! 😲👏 https://t.co/iJLDdl70zq