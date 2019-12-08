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8 грудня • оновлено в 23:35
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Футболіст в Англії забив "один з найвеличнiших голів в історії"

Футболіст в Англії забив "один з найвеличнiших голів в історії"
Зустріч завершилася з рахунком 5:0
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Південнокорейський нападник "Тоттенхема" Сон Хин-Мін відзначився неймовірним голом в 16-му турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі.

На 32-й хвилині гри проти "Борнмута" 27-річний кореєць підхопив м'яч у своєму штрафному і помчав на ворота суперника. Він пробіг більше 70 метрів за 12 секунд, зміг піти від семи суперників і точно пробити. Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

У мережі цей гол назвали одним з найвеличнiших голів в історії АПЛ.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Тег
Тоттенхем Хотспур
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