Футболіст "Уралу" заявив, що садив би росіян у камеру і назвав причину

Футболіст "Уралу" Андрій Панюков висловився про порушення росіянами самоізоляції під час пандемії коронавiрусу, заявивши, що садив би їх у камери на декiлька днів.

За словами 25-річного нападника, поліція повинна працювати жорсткіше.

"А то у нас прийдуть поліцейські, мило поговорять, попросять розійтися і так само підуть. Це не працює! Так навіть посиділи б люди години по три-чотири години в камері і вже б задумалися", – сказав ексгравець збірної РФ в інтерв'ю Накануне.ру.

За словами Панюкова, він о 10 вечора виходить на балкон і бачить дуже багато народу на березі, які купаються

"А потім усі ще дивуються різкому сплеску захворюваності в Єкатеринбурзі. Якщо раніше був приріст хворих по 50 осіб у день, то зараз це 250. Так що, чому тут дивуватися? Я б поставив огорожі навколо того ж Верх-Ісетського ставка. Тому що все це неправильно, насправді. Щодо торговельних центрів не можу сказати. Знаю, звичайно, що когось штрафували за нелегальну торгівлю", – підсумував форвард.

Відзначимо, що Росія займає третє місце в світі за кількістю виявлених випадків коронавiрусу – більше 537 тисяч. Добовий приріст нових заражених COVID-19 становить 8,25 тисяч випадків. За останню добу там загинули 143 пацієнти. Тоді як у цілому з початку пандемії зафіксовано понад 7 тис. смертей, понад 284 тис. пацієнтів побороли хворобу.