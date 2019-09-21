Футболіст три дні бив дівчину залізним прутом і змусив злизувати фарбу - фото наслідків

Футболіст англійського клубу "Йорк Сіті" Рис Томпсон був засуджений за знущання над своєю колишньою дівчиною Деніель Томас.

Томпсон і Томас Lincolnshire Live / MEN Media

Спортсмен три дні бив її залізним прутом, змусив з'їсти фарбу і втер в спину бите скло.

"Він ударив мене залізним прутом, зламав щелепу і розбив дзеркало над моєю головою. Він змусив злизувати фарбу з підлоги, а потім розбив ще одне дзеркало над головою. Коли він підняв друге дзеркало, я подумала, що зараз помру, і закричала, щоб він зупинився", – цитує Деніель Mirror.

Деніель Томас Lincolnshire Live / MEN Media

Деніель Томас Lincolnshire Live / MEN Media

Деніель Томас Lincolnshire Live / MEN Media

Деніель Томас Lincolnshire Live / MEN Media

Ще раніше Рис побив дівчину за те, що виявив її інтимну фотографію десятирічної давності:

"Він ударив мене металевим прутом, сильно, п'ять разів. А потім дав мені вибрати: "Ти або отримаєш ще п'ять ударів, або поголиш собі голову. Це був жорстокий ультиматум. Я боялася втратити волосся, тому погодилася. Я відчувала себе своєю тінню", – заявила на суді Томас.

наслідки побиття Lincolnshire Live / MEN Media

наслідки побиття Lincolnshire Live / MEN Media

Томпсон був засуджений на три роки і чотири місяці. Крім того, він отримав 10-річний судову заборону наближатися до колишньої дівчини. "Йорк Сіті" розірвав контракт з футболістом.

У серпні цього року олімпійський чемпіон з велоспорту німець Ян Ульріх був оштрафований за напад на повію.

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