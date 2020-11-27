Футболіст "Тоттенхема" забив гол з центру поля в "дев'ятку" у матчі Ліги Європи. Відео

Півзахисник англійського "Тоттенхема" Гаррі Вінкс став автором незвичайного гола в матчі четвертого туру Ліги Європи з болгарським "Лудогорцем".

За рахунку 2:0 на користь "шпор" після вкидання ауту гравець опинився з м'ячем в районі центрального кола і зважився на подачу до штрафного. Однак передача пішла трохи сильніше, ніж задумував Вінкс. У підсумку м'яч, перелетівши через півполя, від поперечини влетів точно в "дев'ятку" воріт голкіпера болгарської команди, який був не готовим до такого розвитку подій.

Відзначимо, що зустріч завершилася розгромною перемогою "Тоттенхема" на своєму полі – 4:0.

Цікаво, що після гри Вінкс зізнався, що віддавав передачу на свого партнера Гарета Бейла, а не пробивав по воротах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні луганська "Зоря" несподівано розгромила на виїзді грецький АЕК, забивши у ворота суперника три м'ячі.