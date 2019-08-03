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Футболіст "Спартака" зробив мерзенний вчинок у матчі і був вилучений - опубліковано відео

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Аргентинський нападник "Спартака" Есекіель Понсе отримав пряму червону картку за удар голкіпера московського "Динамо" Антона Шуніна.

Інцидент стався на 35-й хвилині 4-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі, коли в боротьбі за верховий м'яч форвард влетів прямою ногою у воротаря гостей.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат Росії з футболу сезону-2019/20 почався зі скандалу.

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Тема
чемпіонат Росії
Теги
Спартак Москва Динамо Москва
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