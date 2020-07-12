Футболіст "Спартака" Павло Маслов відзначився ефектним ударом в свої ворота в матчі 28-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі.

20-річному захисникові вдався фантастичний "удар скорпіона", коли м'яч забивається п'ятою в падінні через себе.

Цей гол став єдиним у грі. Перемога дозволила "Сочі" набрати 33 очки і вийти на дев'яте місце в чемпіонаті. В активі "червоно-білих" стільки ж очок, команда поступається супернику за додатковими показниками і знаходиться на десятій позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Інгульця" Олександр Акименко забив неймовірний гол у матчі Першої ліги проти "Сум" (6: 0).

33-річному форварду вдався "удар скорпіона". Воротар суперників явно не очікував такого "пострілу", і був безсилий що-небудь зробити.