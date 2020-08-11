Футболіст "Шахтаря" встановив історичний рекорд в Лізі Європи

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон, забивши швейцарському "Базелю" в 1/4 фіналу Ліги Європи, став першим гравцем в історії цього турніру, який відзначився голами в семи різних сезонах, повідомляє Gracenote Live.

Статистика ведеться з сезону 2009/10, коли УЄФА змінив назву, скасувавши Кубок УЄФА і реформувавши формат турніру.

На другому рядку йдуть Олександр Ляказетт, Джеремейн Ленс і Арі, які відзначалися голами в шести різних сезонах.

Тайсон забив в 7 різних сезонах ЛЕ Twitter GracenoteLive

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Луїша Каштру в 1/4 фіналу розгромили швейцарський "Базель" (4:1), а в 1/8 фіналу впевнено пройшли німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).

Вже визначилися дата і суперник "Шахтаря" в півфіналі ЛЄ.