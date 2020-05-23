Футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар отримав важку травму

Максим Богданов Футбол 09:47, 23.05.2020 Оновлено: 09:50, 23.05.2020

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар під час підготовки до відновлення сезону в Прем'єр-лізі України отримав на тренуванні серйозне пошкодження.

Валерій Бондар
Footboom

Як повідомляє пресслужба чемпіонів України у футболіста діагностовано перелом лівої щиколотки великогомілкової кістки. Відновлення після таких травм займає до трьох місяців.

Бондар в поточному сезоні в цілому провів 10 поєдинків (6 - в основі). Забив 1 гол і заробив 3 жовтi картки.

Нагадаємо, що матч 24-го туру відновленого сезону УПЛ "Шахтар" – "Динамо" не відбудеться 30 травня в Харкові, як було заплановано. Зустріч перенесена на 6 червня до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятеро футболістів київського "Динамо" отримали травми після виходу з карантину.

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