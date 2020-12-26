Футболіст "Шахтаря" сказав, як змінилася боротьба з "Динамо" після приходу Луческу

Максим Іншаков Футбол 19:05, 26.12.2020

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар заявив, що протистояння з київським "Динамо" у весняній частині сезону буде набагато цікавіша через прихід на пост головного тренера Мірчi Луческу

Футболіст зізнався, що для багатьох стало несподіванкою друге місце "гірників" в турнірній таблиці, і підкреслив, що для його команди першочергова мета, це вдалий виступ у Європі, а також всі титули в Україні.

"Думаю, через це весняна частина чемпіонату буде ще цікавіша. Крім того, чемпіонат і наше суперництво з "Динамо" стало цікавіше, тому що киян очолив Мірча Луческу. Наш головний конкурент додав, але нічого, тим більш захоплююче навесні буде чемпіонат і наша боротьба з "Динамо". Ми зробимо все можливе, щоб знову стати чемпіонами", – сказав 21-річний гравець збірної України в інтерв'ю Meta-raiting.

Коментуючи виступ в Лізі чемпіонів Бондар зазначив, що в команді зроблять необхідні висновки.

"Щоб все добре в нашій грі зберегти, а помилок, як в матчі з "Боруссією", не повторити в майбутньому. Ми самі не очікували, що так багато пропустимо, як в іграх з німцями", – заявив Бондар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня дівчина нападника "Динамо" Владислава Супряги Даша Савіна разом з Валерієм Бондарем від холодної український зими втекла в Домініканську Республіку.

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