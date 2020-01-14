Футболіст, що втік зі збірної України, розповів про матч із Росією на Євро-2020

Футболіст "Динамо" (Москва) і ексгравець збірної України Іван Ордець розповів про можливий матчі Україна – Росія на Євро-2020, а також відповів на питання, яка з цих команд сильніша.

"Чи хотів би я, щоб на чемпіонаті Європи зустрілися збірні Росії та України? Звичайно. По-перше, це означало б, що команди, як мінімум, вийшли з групи. А, по-друге, можливо, матч сприяв би нормалізації відносин. Чия збірна сильніша? Українська", – розповів Ордець в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес".

Іван Ордець "Спорт-Експрес"

Також захисник зазначив, що ще сподівається поїхати на фінальну частину чемпіонату Європи.

"Сподіваюся, ще зіграю, все в наших руках. Дуже радий за хлопців, за головного тренера. Треба добре грати, показувати якісний футбол. Всім зрозуміло, чому зараз не викликають людей з російської Прем'єр-ліги, але надія вмирає останньою", – заявив ексгравець "Шахтаря" і збірної України.

Іван Ордець влітку 2019 року залишив "Шахтар" і перейшов у московське "Динамо". Після цього Андрій Шевченко не викликав його в національну команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слова ексфутболіста збірної України, гравця "Зеніту" Ярослава Ракицького викликали екстаз у росіян.

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