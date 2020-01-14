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14 січня • оновлено в 12:04
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Футболіст, що втік зі збірної України, розповів про матч із Росією на Євро-2020

3.3т
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Футболіст "Динамо" (Москва) і ексгравець збірної України Іван Ордець розповів про можливий матчі Україна – Росія на Євро-2020, а також відповів на питання, яка з цих команд сильніша.

"Чи хотів би я, щоб на чемпіонаті Європи зустрілися збірні Росії та України? Звичайно. По-перше, це означало б, що команди, як мінімум, вийшли з групи. А, по-друге, можливо, матч сприяв би нормалізації відносин. Чия збірна сильніша? Українська", – розповів Ордець в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес".

Іван Ордець

Іван Ордець

"Спорт-Експрес"

Також захисник зазначив, що ще сподівається поїхати на фінальну частину чемпіонату Європи.

"Сподіваюся, ще зіграю, все в наших руках. Дуже радий за хлопців, за головного тренера. Треба добре грати, показувати якісний футбол. Всім зрозуміло, чому зараз не викликають людей з російської Прем'єр-ліги, але надія вмирає останньою", – заявив ексгравець "Шахтаря" і збірної України.

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Іван Ордець влітку 2019 року залишив "Шахтар" і перейшов у московське "Динамо". Після цього Андрій Шевченко не викликав його в національну команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слова ексфутболіста збірної України, гравця "Зеніту" Ярослава Ракицького викликали екстаз у росіян.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Особа
Іван Ордець
Теги
збірна Росії з футболу Збірна України з футболу Динамо Москва
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
так забавно - ВТБ спонсор хуевлян? а еще Овечкин дубль сделал и на 11 место в списке лучших из лучших вошел, до Лемье 4 гола - он тоже динамовец, только московский))))) классное утро
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Виня Ксения, свали уже вонючка малолетняя
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Виня Ксения
Виня Ксения
Понтелеймон Кулиш, фашист, ты еще не сдох? Но уже усрался, я смотрю.
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фил филька
фил филька
для заголовка ближе было бы название "возможно, матч способствовал бы нормализации отношений", но обос не может примирительные тексты печатать - упоротость хозяев не дает этой помойке писать правду
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Виня Ксения, отказники получат "баранку" и уедут домой.
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Виня Ксения
Виня Ксения
фил филька, правда в том, что Украина вас посылает куда подальше, но вы вцепились в нее и как раковая опухоль распрастраняете свои метастазы. Нормализации отношений может способствовать только деоккупация Крыма и Донбасса и выплата рф репараций Украине. Это как минимум. Играть с мельдониевыми сцыкунами никто не собирается.
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