Футболіст, що втік до Росії, боїться, що його виженуть зі збірної України

Ексфутболіст донецького "Шахтаря" Іван Ордець, який влітку перейшов у московське "Динамо", переживає за своє потрапляння до складу збірної України.

Іван Ордець Динамо від Шурика

"Чи готовий я до того, що більше не зіграю за збірну? А у мене є вибір? Готовий показувати свій рівень. Я завжди був радий запрошеннями в збірну. А якщо їх немає, що футболіст може зробити?", - цитує 27-річного уродженця Волновахи sport24.

За словами Івана він ще не обговорював з Андрієм Миколайовичем своє майбутнє в національній команді.

"Сподіваюся, рішення по гравцям буде приймати саме Шевченко, а не хтось за нього. Андрій - дуже шанована особистість і тренер, який підняв збірну на високий рівень. У нього відмінні помічники - італійці, які працювали в "Мілані", - підсумував футболіст .

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники збірної України гнівно відреагували на перехід Ордець в російське "Динамо", засипавши його образливими коментарями.

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