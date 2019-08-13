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Футболіст, що втік до Росії, боїться, що його виженуть зі збірної України

2.2т Читати матеріал російською

Ексфутболіст донецького "Шахтаря" Іван Ордець, який влітку перейшов у московське "Динамо", переживає за своє потрапляння до складу збірної України.

Іван Ордець

Іван Ордець

Динамо від Шурика

"Чи готовий я до того, що більше не зіграю за збірну? А у мене є вибір? Готовий показувати свій рівень. Я завжди був радий запрошеннями в збірну. А якщо їх немає, що футболіст може зробити?", - цитує 27-річного уродженця Волновахи sport24.

За словами Івана він ще не обговорював з Андрієм Миколайовичем своє майбутнє в національній команді.

"Сподіваюся, рішення по гравцям буде приймати саме Шевченко, а не хтось за нього. Андрій - дуже шанована особистість і тренер, який підняв збірну на високий рівень. У нього відмінні помічники - італійці, які працювали в "Мілані", - підсумував футболіст .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники збірної України гнівно відреагували на перехід Ордець в російське "Динамо", засипавши його образливими коментарями.

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Особа
Іван Ордець
Місце
Росія
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лицемер, приспособленец.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Так вроде Шевченко звонил к Ваньке,Ордец только собирался переходить в чемпионат россии,а Ваньке морозился не брал трубку,а теперь хочет чтобы его приглашали в сборную,теперь твоя очередь Ванька звонить и просить на коленях в Шевы прощения.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ещё одна звИзда донбацца поехала в )(уйлостан "брацким" москалям светить. Ну так х*й тебе на встречу, а не сборная. Из тебя, мудак, украинец, как из говна - пуля.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Lyakhov Yuri, ты упырь что ты добился в своей бесполезный жизни
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