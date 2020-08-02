Футболіст, що перехворів на коронавірус, описав "дивні відчуття" під час хвороби

Болгарський півзахисник і капітан "Ростова" Івелін Попов, який заразився коронавірусом, поділився подробицями протікання хвороби.

За словами футболіста російського клубу, у нього спершу не було ніяких симптомів, але потім почалися незвичайні відчуття.

"Легкі були абсолютно чистими. Мені навіть не були протипоказані тренування в домашніх умовах. Відчував себе відмінно. Правда, на дев'ятий день у мене ненадовго пропав нюх. Наприклад, п'ю каву, відчуваю її смак, а аромату як ніби у напою немає. Дивні відчуття. Страшно не було. Хоча кілька разів впадав у депресію, думав, що, може бути, дійсно зі мною щось не так, просто я цього не розумію. А тут ще під цей настрій нюх пропав. Неприємна історія", – цитує Попова "МатчТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Попов розповів, що в Росії до його дружини і дітей почали ставитися як до прокажених, коли дізналися, що він підхопив COVID-19.