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8 січня • оновлено в 23:22
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Футболіст "Реала" забив феноменальний "сухий лист" у Суперкубку Іспанії

Футболіст "Реала" забив феноменальний "сухий лист" у Суперкубку Іспанії
Воротарю залишалося тільки здивовано кліпати очима
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Німецький гравець мадридського "Реала" Тоні Кроос відзначився фантастичним голом у півфіналі Суперкубка Іспанії.

У матчі проти "Валенсії" нападник збірної Німеччини забив прямим ударом із кутового. У футболі такий м'яч називають "сухий лист".

На 15-й хвилині 30-річний хавбек побачив, що голкіпер Жауме Доменек далеко вийшов із рамки і спілкується зі своїми гравцями, і найпотужнішим "пострілом" послав шкіряну сферу чітко в кут. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цим шедевром.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні минулого року Кроос забив розкішний гол у виїзному матчі 1-го туру чемпіонату Іспанії проти "Сельти".

На 61-й хвилині гравець збірної Німеччини отримав пас на куті штрафного майданчику, зробив пару рухів і найпотужнішим пострілом із 20 метрів відправив м'яч чітко в дев'ятку.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Тоні Кроoс
Місце
Іспанія
Тег
ФК Валенсія
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гарринча,Лобановский.Кросс и я могут в идеале исполнить сухой лист с обоих угловых флажков в ворота.
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