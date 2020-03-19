Головна Новини
19 березня • оновлено в 16:23
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Футболіст "Реала" втік з-під карантину

1.2т
Читати матеріал російською

Сербський нападник "Реала" Лука Йович порушив умови карантину і відправився до себе на батьківщину, щоб побувати на дні народження своєї дівчини.

Як повідомляє видання Football Espana, місцеві правоохоронці помітили футболіста на вулицях Белграда. Тепер Йовіча можуть чекати дисциплінарні санкції як з боку мадридського клубу, так і з боку Сербії.

лука Йович

лука Йович

Варто відзначити, що раніше прем'єр-міністр країни Ана Брнабіч розкритикувала сербів, які грають за зарубіжні команди, через повернення на батьківщину. "Наші футболісти, які отримують величезні гроші, ігнорують обов'язкову самоізоляцію після повернення додому".

Брнабіч та інші лідери Сербії закликали всіх громадян по можливості утриматися від повернення в країну, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес була розкритикована уболівальниками зіркового футболіста за порушення карантину.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Сербія Белград
Теги
карантин Реал Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Баррель нефти марки Brent 1 июля 2020 года будет стоить меньше 35.5 долларов
1.65 Сделать ставку
«Мазда 3» выиграет награду «Всемирный автомобиль года 2020»
2.30 Сделать ставку
Военный парад на День Независимости в 2020 году состоится
1.87 Сделать ставку
В декабре 2020 года в Киеве родится более 3000 детей
2.40 Сделать ставку
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку