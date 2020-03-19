Футболіст "Реала" втік з-під карантину

Сербський нападник "Реала" Лука Йович порушив умови карантину і відправився до себе на батьківщину, щоб побувати на дні народження своєї дівчини.

Як повідомляє видання Football Espana, місцеві правоохоронці помітили футболіста на вулицях Белграда. Тепер Йовіча можуть чекати дисциплінарні санкції як з боку мадридського клубу, так і з боку Сербії.

лука Йович

Варто відзначити, що раніше прем'єр-міністр країни Ана Брнабіч розкритикувала сербів, які грають за зарубіжні команди, через повернення на батьківщину. "Наші футболісти, які отримують величезні гроші, ігнорують обов'язкову самоізоляцію після повернення додому".

Брнабіч та інші лідери Сербії закликали всіх громадян по можливості утриматися від повернення в країну, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес була розкритикована уболівальниками зіркового футболіста за порушення карантину.

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