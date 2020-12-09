Футболіст ПСЖ встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

Французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який забив пенальті в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Істанбула" Бешикташ (5:1), став наймолодшим футболістом в історії турніру, який досяг позначки в 20 голів.

Чемпіон світу побив досягнення аргентинського нападника Ліонеля Мессі, який забив 20-й м'яч у 22 роки і 8 місяців.

Мбаппе встановив рекорд ЛЧ Twitter OptaJean

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Мбаппе був визнаний найдорожчим футболістом Європи.

Нагадаємо, що Мбаппе, який відзначився забитим м'ячем у фіналі ЧС-2018 з футболу, став одним з наймолодших авторів голів у вирішальних поєдинках за історію мундіалі.

Відзначимо, що матч ПСЖ – "Істанбул" повинен був відбутися у вівторок, 8 грудня, однак його зупинили через расистську поведінку одного з арбітрів.