Футболіст ПСЖ відзначився найбільш диким промахом сезону: відео курйозу

Футболіст французького "Парі Сен-Жермен" Ерік Чупо-Мотінг відзначився, мабуть, найбільш епічним промахом нинішнього сезону.

30-річний камерунський нападник не зумів відправити м'яч у сітку в ситуації, коли тому просто нікуди було діватися.

Ерік Чупо-Мотінг (№17)

Курйозний епізод стався в домашньому поєдинку парижан проти "Стратсбурга" в 31-му турі чемпіонату Франції. На 27-й хвилині господарям вдалася відмінна атака, в ході якої футболіст ПСЖ, перекинувши воротаря, віддав ідеальну передачу на Чупо-Мотінга.

Камерунець в буквальному сенсі опинився на лінії воріт, але примудрився копирснути м'яч так, що той влучив у штангу і відлетів у поле, де його підібрали захисники гостей.

Зустріч закінчилася внічию – 2:2, що ніяк не вплинуло на лідируючі позиції ПСЖ в Лізі 1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України Руслан Малиновський відзначився дублем і вилученням в матчі чемпіонату Бельгії. За червону картку нашому футболісту загрожує дискваліфікація до кінця сезону.

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