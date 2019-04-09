МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Футболіст ПСЖ відзначився найбільш диким промахом сезону: відео курйозу

474Читати матеріал російською

Футболіст французького "Парі Сен-Жермен" Ерік Чупо-Мотінг відзначився, мабуть, найбільш епічним промахом нинішнього сезону.

30-річний камерунський нападник не зумів відправити м'яч у сітку в ситуації, коли тому просто нікуди було діватися.

Ерік Чупо-Мотінг (№17)

Ерік Чупо-Мотінг (№17)

Курйозний епізод стався в домашньому поєдинку парижан проти "Стратсбурга" в 31-му турі чемпіонату Франції. На 27-й хвилині господарям вдалася відмінна атака, в ході якої футболіст ПСЖ, перекинувши воротаря, віддав ідеальну передачу на Чупо-Мотінга.

Новини
Капітани "Шахтаря" та "Динамо" влаштували епічну переписку в Instagram

Камерунець в буквальному сенсі опинився на лінії воріт, але примудрився копирснути м'яч так, що той влучив у штангу і відлетів у поле, де його підібрали захисники гостей.

Зустріч закінчилася внічию – 2:2, що ніяк не вплинуло на лідируючі позиції ПСЖ в Лізі 1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України Руслан Малиновський відзначився дублем і вилученням в матчі чемпіонату Бельгії. За червону картку нашому футболісту загрожує дискваліфікація до кінця сезону.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Франції" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Франції
Місце
ФранціяПариж
Тег
ПСЖ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки