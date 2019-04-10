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Футболіст потрапив у в'язницю за порно з фанаткою

1.5тЧитати матеріал російською

Нападаючий ірландського клубу "Кліфтонвілл" Джей Доннеллі отримав три місяці в'язниці за публікацію порно в соцмережах.

Інциндент стався ще три роки тому, але розголосу набув лише тепер. Влітку 2016 року футболіст зробив фото під час заняття сексом з 16-річною дівчиною, яка в момент інтимної близькості була в футболці його клубу - "Кліфтонвілл" з прізвищем і номером Доннеллі на спині. Пізніше, гравець показав фото своїм друзям і одноклубникам і після цього розмістив знімок в соцмережі, пише The Sun.

Спочатку Доннеллі дали 4 місяці в'язниці, але футболіст подав апеляцію на рішення суду і йому був скорочений термін до 3-х місяців.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістка Дженні Суше збирається подати в суд на боксера Кубрата Пулєва, який після бою поцілував її під час інтерв'ю. Дівчина стверджує, що колишній суперник Володимира Кличка також дозволяв собі інші вольності в її адресу.

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