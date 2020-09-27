Футболіст поскаржився на запаморочення і помер в 28 років
Футболіст південноафриканського "ТС Спортинг" Катлехо Мойела помер в 28 років.
Як говориться в Twitter клубу, 25 вересня напередодні своєї смерті Мойела скаржився на запаморочення. Про причини смерті спортсмена не повідомляється.
Мойела приєднався до клубу на початку сезону-2019/2020. В рамках дебютного сезону футболіст провів 27 ігор і відзначився чотирма голами.
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧- TS SPORTING FC (@TSSportingFC) September 26, 2020
Official Statement regarding the passing of our player, Katlego #KG Mojela. MAY HE REST IN PEACE. #RipKG 😪 pic.twitter.com/IddgI5lSWI
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії 17-річний футболіст помер під час матчу команд 2003 р.н. на заході Москви.
Молодий гравець займався разом з іншими футболістами, коли у нього раптово почалися судоми і він втратив свідомість.