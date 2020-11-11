Футболіст португальського гранда отримав вогнепальне поранення

Михайло Морозов Футбол 09:44, 11.11.2020

Молодий футболіст португальського "Спортинга" Бруну Тавареш був у терміновому порядку госпіталізований після того, як був поранений з пістолета.

Як повідомляє видання The Sun, 18-річний нападник сидів у машині на станції техобслуговування разом з друзями. Один з них жартома дістав заряджений пістолет і випадково вистрілив Таварешу в груди.

У лікарні йому зробили операцію, після чого передали гравця медикам "Спортинга". Поліція розпочала полювання на стрільця, який втік з місця інциденту з пістолетом. Керівництво португальського гранда готує дисциплінарні санкції щодо Тавареша.

На рахунку футболіста 38 матчів за молодіжну збірну Португалії, в яких він забив дев'ять голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіста "Ліверпуля" пограбували та поранили ножем.

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