Футболіст помер після удару м'ячем: момент смерті потрапив в ефір

У Хорватії під час матчу помер 25-річний півзахисник Бруно Бобан.

Трагедія сталася під час гри між "Марсон" і "Славонії" в третій за силою хорватської лізі. М'яч потрапив футболістові в район грудей, після чого гравець впав, повідомляє Jutarnji List.

Медики намагалися допомогти півзахисникові, на поле прибула машина швидкої допомоги. Однак через деякий час була констатована смерть футболіста. Причину назвуть після розтину.

Новини Помер легендарний боксер

Відзначається, що кілька місяців тому пішов з життя батько Бобана. Брат Бруно Габріель в даний час виступає за "Осієк" у найсильнішій хорватської лізі.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що легендарний голкіпер зіткнувся в матчі з гравцем і через 5 хвилин помер.