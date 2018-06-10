Футболіст показав чудеса реакції і врятував журналістку

Реакція футболіста збірної Польщі Міхала Паздані врятувала від травм журналістку, яка брала у нього інтерв'ю.

Під час бесіди в одному з парків, на дівчину впала стійка з освітлювальним приладом. 30-річний уродженець Кракова встиг зреагувати на момент падіння і ударом ноги відкинув обладнання.

Журналістка не постраждала і, подякувавши спортсмену, продовжила інтерв'ю.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найсексуальнішу ведучу в світі штовхнули в ефірі заради чемпіонату світу з футболу-2018.