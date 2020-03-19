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19 березня • оновлено в 20:57
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Футболіст Пітер Уіттінгем впав в барі і помер

4.2т
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Знаменитий півзахисник англійських футбольних клубів "Кардіфф Сіті" і "Астон Вілли" Пітер Уіттінгем помер в 35 років.

Кращий гравець "Кардіффа" сезонів 2009/10 і 2011/12 років впав в пабі, де він дивився матч між збірними Уельсу і Англії з регбі. Уіттінгем довгий час знаходився без свідомості, а потім був доставлений в лікарню у важкому стані. Зазначалося, що він отримав травму голови.

Уіттінгем провів 412 матчів за "Кардіфф", забивши 85 м'ячів. Також він виступав за молодіжну збірну Англії. На його рахунку три голи в 17 поєдинках за національну команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії помер футболіст московського "Спартака". Легендарному гравцеві стало погано під час турніру. Він був терміново госпіталізований, але помер, не дивлячись на зусилля лікарів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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