Знаменитий півзахисник англійських футбольних клубів "Кардіфф Сіті" і "Астон Вілли" Пітер Уіттінгем помер в 35 років.

All at Aston Villa are deeply saddened to learn of the passing of Peter Whittingham, an Academy graduate and FA Youth Cup winner who represented our first team between 2003 and 2007.



Our thoughts are with his loved ones at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/ZUebsEje9d — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 19, 2020

Кращий гравець "Кардіффа" сезонів 2009/10 і 2011/12 років впав в пабі, де він дивився матч між збірними Уельсу і Англії з регбі. Уіттінгем довгий час знаходився без свідомості, а потім був доставлений в лікарню у важкому стані. Зазначалося, що він отримав травму голови.

Уіттінгем провів 412 матчів за "Кардіфф", забивши 85 м'ячів. Також він виступав за молодіжну збірну Англії. На його рахунку три голи в 17 поєдинках за національну команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії помер футболіст московського "Спартака". Легендарному гравцеві стало погано під час турніру. Він був терміново госпіталізований, але помер, не дивлячись на зусилля лікарів.

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