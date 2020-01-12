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12 січня • оновлено в 21:57
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Футболіст образився на картку і відправив арбітра в нокаут, продовживши бити на землі

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Футболіст мальтійського клубу "Оратів Юс" Антуан Камільєрі побив лінійного арбітра, після того, як був вилучений у матчі проти "Саннат Лайонс".

Інцидент стався на 90-й хвилині в поєдинку другого дивізіону чемпіонату країни, коли Атуа пішов в жорсткий підкат, травмувавши суперника. Поки потерпілому надавали допомогу, Камільєрі взявся наїжджати на головного суддю, спробував схопити його і вирвати картки.

Антуана зупинили інші гравці, однак той вирвався, підбіг до лайнсмена і двічі вдарив його по обличчю. Реф впав на землю і схопився за обличчя, але Камільєрі продовжував його бити, поки партнери, головний суддя і поліцейський не відтягли забіяки.

Футболіст образився на картку і відправив арбітра в нокаут, продовживши бити на землі

(C) tvm.com.mt

Футболіст образився на картку і відправив арбітра в нокаут, продовживши бити на землі

(C) tvm.com.mt

Футболіст образився на картку і відправив арбітра в нокаут, продовживши бити на землі

(C) tvm.com.mt

Футболіст образився на картку і відправив арбітра в нокаут, продовживши бити на землі

(C) tvm.com.mt

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Як повідомляв OBOZREVATEL, незвичайний інцидент стався на турнірі по канарськiй боротьбі в Іспанії.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Мальта
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