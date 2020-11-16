Футболіст німецького "Шальке": хочу грати за збірну України

Нападник молодіжної команди "Шальке" (до 19 років) Ігаль Брук заявив про бажання якнайшвидше дебютувати в збірній України.

У коментарі для програми Профутбол Digital футболіст зізнався, що це є його метою, однак він розуміє, що для її досягнення йому потрібно буде почекати. Форвард планує проявити себе спочатку в молодіжних збірних України.

"Я хочу грати за національну збірну, не за юнацьку. Це, я думаю, мета всіх українських футболістів. Знаю, що швидко це не вийде. Я тільки один раз грав за збірну до 18 років. Сподіваюся, що в кваліфікації в Ізраїлі в 2021 році, якщо її не скасують, я зможу себе проявити, щоб мене викликали в збірну до 21 року. Якщо вийде і в ній себе показати, то думаю, що нарешті зможу зіграти за національну команду", – сказав Брук.

Батьки нападника – українці. Коли Ігаль був ще зовсім маленьким, його сім'я спочатку переїхала до Ізраїлю, а потім до Канади. Влітку 2020 року він дебютував за збірну України до 18 років на міжнародному турнірі в Чехії. Свого часу Бруком цікавився донецький "Шахтар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про можливість зіграти за збірну України висловився захисник "Вулверхемптона" з англійської Прем'єр-ліги Макс Кілман.