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Футболіст на матчі в Англії викинув арбітра за рекламний щит

2.6тЧитати матеріал російською

У матчі Кубка Англії між командами "Уокінг" і "Уотфорд" стався курйозний епізод.

Футболіст гостей Айзек Саксесс під час єдиноборства випадково зачепив лайнсмена, і той перелетів через рекламний щит. Рефері вдалося грамотно скластися під час падіння й уникнути серйозних травм.

Відзначимо, що в цей же день, кількома годинами раніше на грі Кубка між "Манчестер Сіті" і "Ротерхема" боковий арбітр через травму не зміг дограти матч і був змушений попросити заміну.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що футболіст аргентинського "Спортингу" до втрати свідомості побив арбітра, який показав йому другу жовту картку. Інцидент стався в кінці другого тайму.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
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