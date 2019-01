Футболіст на матчі в Англії викинув арбітра за рекламний щит

У матчі Кубка Англії між командами "Уокінг" і "Уотфорд" стався курйозний епізод.

Футболіст гостей Айзек Саксесс під час єдиноборства випадково зачепив лайнсмена, і той перелетів через рекламний щит. Рефері вдалося грамотно скластися під час падіння й уникнути серйозних травм.

It has not been a good day to be an assistant referee ... 🤦♂️ pic.twitter.com/a8SzJGd52b