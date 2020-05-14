Хворий на коронавірус гравець футбольного клубу "Минай" з однойменного села Ужгородського району Закарпатської області Ігор Вагін розповів, як протікає захворювання.

Ігор Вагін ФК Минай

"Слава богу, у мене все добре, сама хвороба проходить без симптомів. Немає ні кашлю, ні підвищеної температури, ні чогось іншого. І я не в лікарні, як усі пишуть, а вдома – на самоізоляції", – цитує 27-річного хавбека пресслужба "Миная".

За словами футболіста він контактував із людиною, у якої пізніше виявили коронавірус.

"Коли дізнався про це, то і я, і моя дружина, звичайно, трохи злякалися. У нас же дитина. Вирішили для себе піти перевіритися і здали тести. Вони виявилися позитивними, про що я відразу повідомив клубу. Тепер обоє вдома, на самоізоляції. Постійно на зв'язку з лікарем. Через кілька днів будемо робити повторний тест. Сподіваюся, що він буде негативний. У такому разі зможу повернутися до тренувань, за якими вже дуже скучив", – підсумував спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вагін став першим українським футболістом, який захворів на COVID-19.

Нагадаємо, що УПЛ офіційно назвала дату відновлення чемпіонату України з футболу.

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