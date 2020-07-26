Футболіст "Мілана" забив фантастичний гол зі штрафного, повторивши шедевр ЧС-2018

Максим Іншаков Футбол 10:08, 26.07.2020 Оновлено: 10:08, 26.07.2020

Турецький футболіст "Мілана" Хакан Чалханоглу відзначився феноменальним ударом в матчі 36-го туру чемпіонату Італії в Серії А.

На 14-й хвилині поєдинку проти "Аталанти" 26-річний хавбек отримав право на штрафний. Хакан Чалханоглу не став робити навіс у воротарський майданчик, а ювелірним "пострілом" закинув м'яч чітко в дальню дев'ятку. Зустріч завершилася внічию 1:1.

Цей гол став справжньою копією шедевра Тоні Крооса на чемпіонаті світу-2018. Футболіст збірної Німеччини забив таким же ударом Швеції в 2-му турі мундіалю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Руслан Малиновський відзначився чудовим ударом в матчі 33-го туру чемпіонату Італії проти "Брешії".

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