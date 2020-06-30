Футболіст "Локомотива" забив плечем на останній секунді і врятував команду від поразки

Півзахисник "Локомотива" Олексій Міранчук врятував свою команду від поразки, забивши гол на останній секунді поєдинку 25-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі (РПЛ) проти "Крильєв Совєтов".

5-й доданій хвилині португалець Жоау Маріу змістився трохи в центр і навісив в штрафний на ближню штангу. Хавбек успішно зіграв на випередження, плечем перекинув голкіпера, встановивши рахунок 1:1.

Цей гол для Олексія став четвертим в трьох турах після відновлення РПЛ. "Локомотив" після нічиєї залишився на другому місці і відстає від "Зеніту" на вісім очок (у пітерців гра в запасі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Локомотив" 14 травня офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Юрієм Сьоміним, який раніше тренував київське "Динамо".

Цю ситуацію нападник "Зеніту" Артем Дзюба назвав ганьбою.