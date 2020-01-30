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30 січня • оновлено в 20:49
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Футболіст "Ліверпуля" забив бомбічний гол бісіклетою

2.9т
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16-річний півзахисник "Ліверпуля" Харві Елліот відзначився фантастичним ударом в Міжнародному кубку англійської Прем'єр-ліги.

Харві Елліот

Харві Елліот

У другому таймі матчу проти "Вулверхемптона" Елліот, отримавши подачу з кутового зміг ефектно складеться і пробити бісіклетою. Це така дія, коли футболіст, відриваючи своє тіло від землі, за допомогою швидкого схрещування ніг, б'є однієї з них по м'ячу, після чого той пролітає над головою цього гравця.

Цей м'яч дозволив "Ліверпулю" в результаті звести гру в нічию (2:2), завдяки якій клуб подолав груповий етап і вийшов до чвертьфіналу турніру.

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Футболіст забив фантастичний "радіокерований" гол

Як повідомляв OBOZREVATEL, незвичайний гол був забитий під час товариського аматорського футбольного матчу в Туреччині.

У поєдинку місцевих команд один з футболістів примудрився забити гол "ударом скорпіона", при цьому зробивши це в перекиді.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Тег
ФК Ліверпуль
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