Футболіст "Ліверпуля" забив бомбічний гол бісіклетою

16-річний півзахисник "Ліверпуля" Харві Елліот відзначився фантастичним ударом в Міжнародному кубку англійської Прем'єр-ліги.

Харві Елліот

У другому таймі матчу проти "Вулверхемптона" Елліот, отримавши подачу з кутового зміг ефектно складеться і пробити бісіклетою. Це така дія, коли футболіст, відриваючи своє тіло від землі, за допомогою швидкого схрещування ніг, б'є однієї з них по м'ячу, після чого той пролітає над головою цього гравця.

Цей м'яч дозволив "Ліверпулю" в результаті звести гру в нічию (2:2), завдяки якій клуб подолав груповий етап і вийшов до чвертьфіналу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незвичайний гол був забитий під час товариського аматорського футбольного матчу в Туреччині.

У поєдинку місцевих команд один з футболістів примудрився забити гол "ударом скорпіона", при цьому зробивши це в перекиді.

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