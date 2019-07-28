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Футболіст київського "Динамо" заявив, що хоче грати в Росії

7.7т Читати матеріал російською

Угорський захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар зізнався, що дуже хотів би продовжити кар'єру в російській Прем'єр-лізі.

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар

ФК Динамо

"Можна сказати, що я був близький до переходу в "Зеніт", але цього не сталося. Причина мені невідома – Хацкевич або хтось інший. Я просто чекав, як вирішиться ситуація. Це був непростий час для мене. Переїзд в РПЛ був б хорошим кроком. Там більше сильних команд. Я хотів туди перейти, якщо б я міг. Це було б добре для всіх. "Динамо" отримало б хорошу компенсацію", - розповів футболіст в інтерв'ю Tribuna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Динамо" Артем Бесєдін жартома оцінив трансфер Неймара в столичний клуб, заявивши що йому в прищепили б любов до дисципліни.

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Тема
чемпіонат Росії
Особа
Тамаш Кадар
Теги
ФК Динамо Київ Новини Росії ФК Зеніт
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
Учитывая его уровень игры, не могу не согласиться, что это было бы хорошо для всех, и в первую очередь - для Динамо.
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