Футболіст київського "Динамо" заявив, що хоче грати в Росії

Угорський захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар зізнався, що дуже хотів би продовжити кар'єру в російській Прем'єр-лізі.

Тамаш Кадар ФК Динамо

"Можна сказати, що я був близький до переходу в "Зеніт", але цього не сталося. Причина мені невідома – Хацкевич або хтось інший. Я просто чекав, як вирішиться ситуація. Це був непростий час для мене. Переїзд в РПЛ був б хорошим кроком. Там більше сильних команд. Я хотів туди перейти, якщо б я міг. Це було б добре для всіх. "Динамо" отримало б хорошу компенсацію", - розповів футболіст в інтерв'ю Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Динамо" Артем Бесєдін жартома оцінив трансфер Неймара в столичний клуб, заявивши що йому в прищепили б любов до дисципліни.

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