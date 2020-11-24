Футболіст "Ференцвароша" розповів про "зневажливий" вчинок Роналду після матчу

Лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду відмовився обмінюватися футболками з гравцем "Ференцвароша" Марселем Хайстером після матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Хайстер був здивований такій відповіді, і йому здалося, що Роналду розлютився і вийшов з себе.

"Він просто зневажливо відмахнувся, коли я його попросив помінятися футболками. Можливо, це тому, що він не забив нам гол. Або, може бути, тому, що я відібрав у нього м'яч, коли він біг в атаку. Навіть фотографія була. Я розмістив її в Instagram. Це був найпрекраснiший досвід в моєму житті!" – цитує Хайстера Goal.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній захисник "Ювентуса" Паскуале Бруно розкритикував нападника команди Кріштіану Роналду через ставлення до одноклубникам і Італії.