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Футболіст "Динамо" зізнався, що не спілкується з Хацкевичем

2.2тЧитати матеріал російською

Захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар зізнався, що не спілкується з головним тренером команди Олександром Хацкевичем.

Причиною стало те, що футболіст збірної Угорщини не розуміє російську мову, а наставник "біло-синіх" – англійську.

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"З легіонерами я розмовляю англійською, а з українців мало хто говорить нею. Хоча, можу сказати, що, коли я тільки прийшов у команду, то англійською говорили одиниці, а зараз – половина команди. Складно і з Хацкевич. Я не розмовляю з ним, тому що він не говорить англійською, а я російською, тому ми не розуміємо один одного. Коли, наприклад, тренер збирає всіх, щоб сказати щось важливе, то тоді мені потрібен перекладач", – наводить слова Кадара XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко вразив лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду під час протистояння команд на старті відбору Євро-2020.

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Особи
Тамаш КадарОлександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Київ
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