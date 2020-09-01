Футболіст "Динамо" залишив збірну України

Максим Іншаков Футбол 20:43, 1.09.2020

Захисник "Динамо" Олександр Сирота покинув розташування національної збірної України, щоб приєднається до збірної U-21.

Сирота прибув в збірну України 26 серпня, він пройшов з командою тренувальний мінізбір.

"До самовіддачі та ігрових якостей Сашка у тренерського штабу немає жодних зауважень, однак, зважаючи на високу конкуренцію центрбеків у нинішньому складі головної команди, послуги Сироти більше потрібні молодіжній команді, до розташування якої оборонець прибуде 1 вересня", – повідомляє прес-служба УАФ.

Раніше Олександр Сирота зізнався, що був шокований викликом до збірної України.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Лероса після скандальної промови про Єрмака захотіли прибрати зі "Слуги народу"

Савченко показала фотосесію з крилами та нарвалася на тролінг українців

Росія перекинула на Донбас військову техніку та снайперів – розвідка ЗСУ

Украина не запрещает русский язык. Она защищает украинский

Фокіна внесли до "Миротворця" за заперечення російської агресії