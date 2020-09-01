Футболіст "Динамо" залишив збірну України

Захисник "Динамо" Олександр Сирота покинув розташування національної збірної України, щоб приєднається до збірної U-21.

Сирота прибув в збірну України 26 серпня, він пройшов з командою тренувальний мінізбір.

"До самовіддачі та ігрових якостей Сашка у тренерського штабу немає жодних зауважень, однак, зважаючи на високу конкуренцію центрбеків у нинішньому складі головної команди, послуги Сироти більше потрібні молодіжній команді, до розташування якої оборонець прибуде 1 вересня", – повідомляє прес-служба УАФ.

Раніше Олександр Сирота зізнався, що був шокований викликом до збірної України.

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